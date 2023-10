Alors qu’Apple a lancé plus tôt dans l’année sa deuxième génération de HomePod, son enceinte intelligente connectée, la prochaine est d’ores et déjà en préparation. Et on peut réellement parler de nouveau modèle, puisque les rumeurs semblent être vraies : des photos d’un prototype de HomePod avec écran LCD sur le dessus viennent de fuiter. L’information est comme toutes les fuites à prendre avec des pincettes. Cependant, le prototype qui a pour nom B720 semble plus que crédible, avec un écran qui pourrait permettre à l’appareil de bénéficier de bien des fonctionnalités supplémentaires.

Ce prototype semble de plus à un état très avancé de son développement. S’il s’avère que les informations sont vraies, on peut se dire facilement qu’Apple prépare sa sortie pour très bientôt. On sait également que la firme a réécrit une partie des apps de tvOS pour qu’elles tournent sous différents formats. Heureuse coïncidence, le HomePod tourne sous une version modifiée de tvOS. D’après 9to5Mac, l’écran affichera une animation floutée basée sur les couleurs de l’album ou du podcast en cours, ou encore des notifications importantes comme les messages ou les appels. On a même pu apercevoir une image d’illustration d’app LcdUTest sur ce fameux écran. Apple n’a rien confirmé, mais difficile de nier quand les indices s’accumulent à ce point.

An Engineering build HomePod frameshell with a completely different glass on top- it’s set for touchscreen, with black bezel

The design of shell is similar to HomePod 2nd gen's, not the 1st gen—it stands  might decided add 🖥️ for 2's but not at last, OR it’s next generation pic.twitter.com/W5zRIVGPiK

— Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023