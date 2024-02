Il va falloir encore patienter pour découvrir le premier HomePod avec écran. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce produit n’arrivera pas avant 2025 au plus tôt.

Concept

De l’attente pour le HomePod avec écran

Le HomePod avec écran est toujours en développement, mais celui-ci en est encore à ses débuts. Apple travaille avec certains fournisseurs, dont le groupe chinois BYD. Il reste encore plusieurs étapes avant que le produit soit réellement prêt et puisse donc être commercialisé, d’où le lancement pas avant 2025.

Il est vrai que ce créneau de sortie peut quelque peu surprendre, étant donné la bêta 3 de tvOS 17.4 contient justement des références à ce produit. Elle a révélé que l’appareil embarque une puce A15, la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13 et dans les iPhone 14 et 14 Plus. Le code de tvOS 17.4 indique par ailleurs la présence des frameworks de SwiftUI pour un fonctionnement avec le HomePod équipé d’un écran. À cela s’ajoute le fait que hangtracerd, un outil système utilisé pour déboguer les interfaces utilisateur non réactives dans les applications iOS, a ajouté un support pour le HomePod.

Et pourtant, il faudrait attendre l’année prochaine pour découvrir ce produit. Dans le même temps, Gurman réitère qu’Apple a aussi réfléchi à un produit regroupant l’Apple TV, le HomePod et une caméra pour FaceTime, tout comme un écran connecté de type iPad qui pourrait être fixé magnétiquement à un mur. Mais là encore, la sortie n’est pas prévue pour tout de suite.