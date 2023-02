Ce 3 février marque la disponibilité du HomePod 2, le nouveau modèle qui fait ses débuts en 2023 et annoncé par Apple le mois dernier. C’est le retour de la grosse enceinte connectée de l’entreprise.

Apple avait abandonné la première génération de son HomePod en mars 2021. Il ne restait plus que le modèle mini. Et voilà aujourd’hui que la grosse enceinte est de retour, avec quelques améliorations, bien que l’expérience globale soit similaire.

Le HomePod de deuxième génération est similaire en matière de taille, de fonction et de qualité sonore par rapport au premier modèle, mais il est doté d’un écran tactile plus grand sur la partie supérieure, de capteurs d’humidité et de température, et d’une puce U1. Les critiques de l’enceinte ont été largement positives lors de la publication des tests. Ceux qui appréciaient le son du premier modèle vont le retrouver ici. Aussi, il y a du mieux pour Siri (du moins en anglais) et les nouvelles fonctions en lien avec la maison connectée (comme le support de Thread,en plus de Matter) offrent un niveau de pérennité.

Le HomePod 2 est disponible dès aujourd’hui à l’achat au prix de 349€. L’enceinte peut être achetée chez Apple ou chez les revendeurs comme la Fnac et Darty.