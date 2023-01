Les tests sont arrivés pour le HomePod 2, le nouveau modèle de 2023 récemment annoncé par Apple. C’est l’occasion de voir les améliorations en ce qui concerne la qualité audio, les performances, Siri et plus encore.

Engadget note que la qualité sonore du nouveau HomePod d’Apple continue d’impressionner, bien que l’enceinte de 2023 ait moins de tweeters que la première génération. Le site souligne cependant que « le choix d’Apple pour le réglage ne plaira pas à tout le monde ».

The Verge a un avis similaire sur le sujet, expliquant que « la signature sonore reste fidèle à celle du HomePod original ». Mais dans le même temps, vous pouvez entendre certaines « différences subtiles dans la façon dont la musique est rendue », en bien comme en mal. Voici ce qu’indique le site :

Le HomePod plus récent pourrait faire ressortir un solo de guitare avec un peu plus d’emphase que l’original. Mais les caractéristiques principales sont les mêmes.

Le réglage en temps réel d’Apple se concentre sur les voix cristallines et tente de construire un équilibre riche et complet en analysant son environnement et en faisant rebondir le son sur les murs voisins. Il y parvient généralement, et comme il diffuse le son sur tous les côtés, vous n’avez pas à vous soucier d’être dans un endroit idéal pour une expérience d’écoute optimale.