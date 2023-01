Apple annonce aujourd’hui le HomePod de 2e génération, qui marque donc le retour du grand format de l’enceinte connectée. Le premier modèle avait été retiré de la vente en mars 2021.

Voici le nouveau HomePod

Visuellement parlant, le nouveau HomePod ressemble beaucoup au premier modèle. On retrouve un tissu mesh acoustiquement transparent d’un seul tenant et une surface tactile rétroéclairée. L’enceinte est disponible en deux coloris : minuit ou blanc, avec un câble d’alimentation tissé assorti.

Selon Apple, le nouveau HomePod offre une excellente qualité audio avec des basses riches et profondes, et des hautes fréquences saisissantes. L’enceinte est dotée d’un boomer longue portée conçu sur mesure, d’un moteur puissant qui déplace le diaphragme sur 20 mm, d’un micro interne avec égaliseur de basses et d’un ensemble de cinq tweeters avec beamforming répartis autour de la base, qui fonctionnent de concert pour offrir une expérience acoustique puissante. Sous le capot, on retrouve la puce S7.

Aussi, le HomePod intègre une technologie de détection de la pièce permettant d’analyser la réverbération des sons sur les surfaces proches pour déterminer si l’enceinte est placée contre un mur ou isolée, puis adapter le son à l’environnement de l’enceinte en temps réel. Le contrôle directionnel précis fourni par un ensemble de cinq tweeters à pavillon avec beamforming permet de séparer les sons directs et ambiants lorsqu’ils sont émis.

Autre élément : le support de Matter (iOS 16.2 minimum donc). Lancé à l’automne dernier, Matter permet aux accessoires domotiques de fonctionner ensemble au sein de différents écosystèmes tout en assurant un bon niveau de sécurité. Le HomePod peut se connecter aux accessoires compatibles Matter et les contrôler, mais aussi jouer le rôle d’un hub domestique principal auquel les utilisateurs peuvent accéder lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Bien sûr, Siri est toujours de la partie pour la commande vocale. Il suffit de dire « Dis Siri » pour parler à l’assistant et faire une requête. Citons aussi la compatibilité eARC pour une bonne intégration avec l’Apple TV 4K. On peut d’ailleurs connecter deux HomePod et avoir l’équivalent d’un système sonore Dolby Atmos.

Prix et date de sortie

Le nouveau HomePod peut être commandé aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne, le prix est de 349€. Les premières livraisons auront lieu le 3 février. À noter que la première génération était vendu au prix de 329€. Le nouveau modèle prend donc 20€.