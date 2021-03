Apple a pris la décision de mettre un terme au HomePod original, à savoir son enceinte connectée qui a vu le jour il y a quatre ans. Le fabricant préfère se focaliser exclusivement sur le HomePod mini.

Dans une déclaration à TechCrunch, Apple indique qu’il vend son stock du HomePod original. Une fois que celui-ci sera vide, ce sera terminé. Voici la déclaration au complet :

Le HomePod mini a été un succès depuis ses débuts à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente, le tout pour seulement 99€. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod original, qui restera disponible jusqu’à épuisement des stocks sur l’Apple Store en ligne, dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients avec un HomePod des mises à jour logicielles ainsi que le service après-vente et une assistance via AppleCare.