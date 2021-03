Apple semble être sur le point d’abonner son iMac Pro. L’Apple Store en ligne indique le message « Dans la limite des stocks disponibles » sur la page de l’ordinateur. Il y a par ailleurs qu’un seul modèle disponible à la vente. Il est impossible de créer un modèle sur-mesure.

Bientôt la fin de l’iMac Pro ?

Apple a lancé l’iMac Pro en décembre 2017. Il venait se positionner entre un iMac et un Mac Pro au niveau de la puissance. Mais il est vrai qu’Apple n’y a pas vraiment touché en un peu plus de trois ans. À l’inverse, il y a eu des mises à niveau pour l’iMac et un nouveau Mac Pro a vu le jour à la fin 2019.

Doit-on comprendre qu’Apple va mettre un terme définitif à l’iMac Pro au vu du message « Dans la limite des stocks disponibles » ? Ou bien Apple cherche-t-il à vider ses stocks avant l’arrivée d’un nouveau modèle ? Les deux options sont possibles. Mais il est bon de noter que ce type de message n’est pas courant.

Ming-Chi Kuo avait évoqué l’année dernière qu’Apple préparait une nouvelle version de l’iMac Pro. Mais l’analyste n’avait pas été très bavard à ce sujet. C’est à se demander si Apple n’a pas abandonné le projet en cours de route.