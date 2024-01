Apple continue son travail sur homeOS, un système d’exploitation qui avait fait parler de lui pour la première fois en 2021. Une nouvelle référence a fait son apparition dans la bêta de tvOS 17.4 (disponible depuis quelques jours) comme l’a remarqué MacRumors en fouillant dans le code.

homeOS, le retour

Au vu du nom, on peut se douter que homeOS est un système d’exploitation pour les produits que l’on retrouve chez soi. Actuellement, l’Apple TV tourne sous tvOS. Pour le HomePod, il était au départ question d’une version modifiée d’iOS. Apple a ensuite basculé sur un système basé sur tvOS. Il n’est donc pas impossible qu’Apple décide à l’avenir de proposer une fusion du logiciel de l’Apple TV et de celui du HomePod pour avoir un système unifié avec homeOS.

D’autre part, les rumeurs ont déjà révélé qu’Apple travaille sur un écran connecté pour concurrencer avec l’Amazon Echo Show d’Amazon, Meta Portal, Google Nest Hub et d’autres produits. Cet écran connecté aurait un design plus ou moins similaire à un iPad, pourrait passer des appels avec FaceTime et potentiellement tourner sous homeOS.

D’autres rumeurs ont évoqué l’existence d’un HomePod avec un écran sur la partie supérieure de l’enceinte. Il serait question d’une sortie pour 2024. Là encore, homeOS pourrait être le système d’exploitation utilisé par Apple.

Il n’y a pour le moment pas d’informations croustillantes concernant homeOS. Mais sa mention dans tvOS 17.4 pourrait suggérer une annonce relativement prochaine de la part d’Apple.