Apple a t-il prévu de se lancer dans la production d’appareils domotiques (comme des lampes ou des aspirateurs connectés par exemple…) ? Une offre d’emploi d’un poste d’ingénieur iOS senior pour Apple Music mentionne clairement un homeOS, qui pourrait donc rejoindre la longue liste des OS dédiés d’Apple (iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, macOS). Repérée par le développeur Javier Lacort, cette nouvelle référence pourrait bien être l’une des grosses « surprises » de la keynote WWDC 2021. Une erreur de typo est du reste peu probable : homeOS apparait deux fois dans la description du profil du poste :

« Vous travaillerez avec les ingénieurs système d’Apple, apprendrez le fonctionnement interne d’iOS, watchOS, tvOS et homeOS, et optimiserez votre code afin d’obtenir des performances comme seul Apple peut le faire. Rejoignez notre équipe et faites une réelle différence pour les mélomanes du monde entier. » Plus loin encore :« L’équipe Apple Music‌ Frameworks possède les briques technologiques qui permettent d’intégrer l’expérience ‌Apple Music‌ sur toutes nos plateformes mobiles : iOS, watchOS et homeOS. »

On note au passage que l’offre d’emploi classe homeOS dans la liste des plateformes mobiles. Cela reste bien sûr tout à fait spéculatif, mais homeOS pourrait bien intégrer un appareil hybride regroupant un écran d’iPad monté sur bras robotisé et une base HomePod. La rumeur, qui semblait encore un peu folle il y a quelques semaines, prend un peu plus de consistance avec homeOS.