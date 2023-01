Apple développe actuellement un produit qui se veut un écran connecté et qui pourrait rappeler un iPad dans les grandes lignes. Selon Bloomberg, cet écran connecté pourra être utilisé pour contrôler des appareils HomeKit, lire des vidéos en streaming, passer des appels FaceTime et plus encore, le tout à la maison.

Google Nest Hub

Sur le papier, on pourrait vraiment penser qu’il s’agit d’un iPad sachant que la tablette d’Apple, qu’importe le modèle, est déjà capable de réaliser toutes ces actions. Mais l’idée serait que cet écran soit fixé aux murs ou à d’autres objets à l’aide de fixations magnétiques, de sorte qu’il sera plus intégré dans la maison qu’un iPad. Un tel produit concurrencerait des appareils comme le Portal de Meta ou l’Echo Show d’Amazon.

De précédentes rumeurs ont décrit cet appareil comme quelque chose d’apparenté au HomePod et à l’Apple TV, destiné à un usage domestique plutôt qu’à une utilisation en déplacement. Apple envisage également des écrans connectés domestiques intelligents plus grands. Aussi, un produit qui combine une Apple TV, un haut-parleur intelligent et une caméra FaceTime est en cours de développement, mais le projet a subi des revers.

En l’état, Apple a pour objectif de sortir son écran connecté façon iPad dans le courant de 2024.