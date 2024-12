La société chinoise Tianma serait le seul fournisseur d’écrans OLED pour la prochaine génération de HomePod d’Apple, de nouveaux modèles prévus pour l’an prochain. Ce choix de fournisseur renforce indubitablement la supply chain chinoise d’Apple pour cette catégorie de produit, et démontre au passage que la firme de Cupertino ne parvient pas si aisément à se sortir de cette dépendance à la Chine . Pour rappel, ce nouveau HomePod serait doté d’un écran de 6 à 7 pouces et fonctionnerait comme un hub intelligent capable de connecter entre eux plusieurs appareils Apple, évoluant donc bien au-delà de son rôle initial d’enceinte intelligente connectée. Concernant la dalle de ce HomePod, et bien que l’industrie envisage l’utilisation de la technologie avancée à oxyde de silicium polycristallin basse température (LTPO) pour cet écran, la nécessité d’une qualité d’image élevée et d’une faible consommation d’énergie sur ce type d’appareil pourrait ne pas justifier le coût élevé du LTPO par rapport à d’autres options.

La domination de la Chine dans la production d’écrans à cristaux liquides (LCD) s’étend donc désormais à la technologie OLED, Tianma ayant réussi à supplanter les fabricants sud-coréens pour obtenir l’exclusivité de l’approvisionnement en OLED pour une nouvelle catégorie de produit (un HomePod, mais plus qu’un HomePod tout de même). Bien que les entreprises chinoises aient déjà fourni des dalles OLED pour certains modèles d’iPhone, leur capacité à proposer des prix inférieurs de 10 à 15 dollars (par unité) continue de faire pencher la balance en leur faveur malgré les velléités stratégiques d’Apple d’élargie sa supply chain au delà de la Chine. La rencontre récente entre Jin Zhuanglong, le ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, et le CEO d’Apple, serait-elle pour quelque chose dans ce choix ? Difficile à dire…