Le prochain HomePod, attendu pour 2025, aurait la particularité d’avoir un écran OLED dont la taille serait comprise entre 6 et 7 pouces selon les informations de SE Daily.

Apple ferait appel au groupe chinois Tianma pour s’occuper de l’écran OLED du HomePod de troisième génération. Pour ses autres produits, Apple s’appuie sur Samsung, LG et BOE pour les écrans OLED. Mais dans le cas de son enceinte connectée, la société de Tim Cook passerait par un autre partenaire.

Des rumeurs font état d’un HomePod doté d’un écran depuis 2021, et Apple semble en fait avoir plusieurs produits pour la maison connectée en préparation. Bloomberg a notamment indiqué qu’Apple développait plusieurs variantes du HomePod avec des écrans, dont une avec un écran de type iPad et une caméra intégrée, et une autre avec un écran monté sur un bras robotisé. Le lancement aurait lieu après la WWDC 2025, ce qui implique une arrivée au second semestre.

La grande surprise du jour n’est pas tellement que le futur HomePod dispose d’un écran, mais qu’Apple choisisse la technologie OLED. Les premiers indices suggéraient qu’il allait s’agir d’une dalle LCD. Mais ce ne sera visiblement pas le cas.

Le nouveau HomePod mettrait davantage l’accent sur les fonctionnalités de la maison connectée que les modèles actuels, ce qui suggère un repositionnement stratégique de la gamme de produits. L’idée qu’Apple cible agressivement le marché de la maison connectée fait suite aux informations sur le développement par Apple d’un hub de gestion domestique tout-en-un avec un écran de forme carrée, des bords épais et une base hémisphérique similaire à l’iMac G4.