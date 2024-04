L’Apple Watch de 2024 aurait le droit à un nouvel écran OLED qui aurait la particularité de consommer moins d’énergie. Cela devrait naturellement être positif pour l’autonomie de la montre.

Selon The Elec, Apple va passer sur une nouvelle technologie de transistor en couches minces (TFT) à base d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour son Apple Watch Series 10. Le LPTO TFT est une méthode qui consiste à appliquer de l’oxyde sur le TFT et les transistors de commutation situés derrière chaque pixel. Les transistors de commutation contrôlent la tension appliquée aux cellules à cristaux liquides, ce qui permet un contrôle précis de la quantité de lumière qui passe à travers chaque pixel.

Les Apple Watch qui sont déjà sur le marché n’utilisent le TFT LPTO que dans quelques transistors de commutation et reposent sur la technologie du silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour la majorité des transistors.

LG devrait s’occuper du développement de la nouvelle technique. Dans le même temps, Samsung participe à un projet de développement qui devrait lui permettre de rejoindre la chaîne d’approvisionnement à temps pour l’Apple Watch de l’année prochaine.

Étant donné ce développement, il n’est pas impossible qu’Apple propose la technologie sur d’autres produits à l’avenir. Pour rappel, les iPhone 15 et 15 Plus utilisent des écrans LTPS, tandis que les iPhone 15 Pro et Pro Max utilisent des écrans LTPO plus avancés, qui prennent en charge des taux de rafraîchissement variables (ProMotion).