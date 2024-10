L’iPad mini 7 vient à peine d’être mis en vente que son successeur, l’iPad mini 8, fait déjà parler de lui avec notamment la présence d’un écran OLED. La tablette actuelle dispose d’un écran LCD.

L’information de l’écran OLED pour l’iPad mini 8 vient de Ross Young. C’est un analyste spécialisé dans les écrans qui est très bien renseigné. Il a partagé des informations au sujet des dalles pour les iPhone, iPad et Mac qui ont été exactes la plupart du temps. Par exemple, il avait été le premier à révéler que les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient respectivement des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces.

Le choix d’avoir un écran OLED sur l’iPad mini 8 peut se comprendre. Apple bascule progressivement ses appareils vers cette technologie. Le premier a été l’Apple Watch. Il y a ensuite eu l’iPhone X et les modèles qui ont suivi. Du côté de l’iPad, on retrouve la technologie sur l’iPad Pro. Les rumeurs annoncent que l’iPad Air va y passer, tout comme le MacBook Pro d’ici 2026. Et bien sûr, il y a l’iPhone SE 4 en 2025 qui va également en profiter.

Plusieurs avantages existent pour l’OLED par rapport au LCD, dont des noirs plus profonds, de meilleurs angles de vision, des couleurs vives, un temps de réponse plus rapide, un design plus mince ou encore une meilleure efficacité énergétique.

Ross Young ne donne pas une date de sortie pour l’iPad mini 8. Une précédente rumeur avait évoqué 2026.