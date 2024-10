Apple travaille toujours sur son « HomePod avec écran », à savoir un produit qui fera office d’écran connecté au foyer pour réaliser certaines tâches. Aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg révèle que l’appareil s’inspirera de l’iMac G4, qui a vu le jour en 2002.

Gurman indique :

L’appareil aura un écran carré, me dit-on, et sera à peu près de la taille de deux iPhone côte à côte. L’écran est positionné à un angle sur une petite base, ce qui rappelle le support circulaire de l’iMac G4 d’il y a deux décennies. Il est possible que la base comprenne des haut-parleurs, transformant essentiellement l’appareil en un HomePod avec un écran.

Il est également précisé que ce HomePod avec écran embarquera un nouveau système d’exploitation (homeOS) qui inclura certaines applications, dont FaceTime, Notes et Calendrier. Il est aussi conçu pour les vidéos et les diaporamas de photos. L’objectif premier de l’appareil sera toutefois de servir de hub pour contrôler divers accessoires domestiques connectés. En outre, on retrouvera le support de l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence.

Apple prévoit un lancement pour 2025. Mais il n’y a pas encore d’informations précises sur le prix.

Apple compte aussi lancer un autre appareil, mais ce sera pour 2026 et sera cher pour le coup. Pour un tarif avoisinant les 1 000 dollars, ce produit sera doté d’un écran plus grand contrôlé par un bras robotisé — un format conçu pour les vidéoconférences, la lecture de médias et le contrôle des maisons connectées.