Apple prépare l’AirTag 2 et plusieurs nouveautés du traqueur d’objets ont fuité aujourd’hui. Macworld a pu consulter le code d’une version interne d’iOS 26 qui dévoile tous les détails.

Les nouveautés à retenir pour l’AirTag 2 d’Apple

La première nouveauté de l’AirTag 2 sera un système d’appairage amélioré. Il n’y a pas plus d’informations à ce sujet dans l’immédiat. Il faut savoir que le système actuel est déjà simple et rapide. Mais Apple va visiblement proposer une solution plus efficace.

Une autre nouveauté va être la recherche plus précise. Là encore, il n’y a pas de détails précis, mais on peut imaginer que la recherche d’objets perdus sera mieux intégrée avec la nouvelle version. Cela devrait être possible avec une nouvelle puce pour l’Ultra Wideband.

La troisième nouveauté est ce qui a pour nom « Improved Moving » en anglais, ce qui peut se traduire par « Amélioration du déplacement ». Cela devrait permettre aux utilisateurs de localiser précisément un AirTag 2 même lorsqu’il est en mouvement, ce qui est l’une des limites de l’AirTag actuel.

Une autre fonctionnalité permettra d’améliorer la précision du suivi dans les lieux très fréquentés. Enfin, Apple proposera des rapports détaillés sur le niveau de charge pour ce qui est de la batterie.

Aucune rumeur à ce jour ne suggère que l’AirTag 2 va changer de design par rapport au modèle actuel. On peut donc imaginer qu’Apple va le conserver avec le système de pile remplaçable.

Un dernier élément intéressant est que le code d’iOS 26 fait référence à l’AirTag 2 avec la mention « 2025AirTag ». Apple avait visiblement prévu sortir de sortir son accessoire cette année. Des rumeurs l’avaient d’ailleurs suggéré. Mais il semble assez peu probable maintenant qu’il sortira d’ici la fin décembre. Une sortie au début de 2026 est en revanche plus crédible à ce stade.