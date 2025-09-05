Apple annoncera ses iPhone 17, nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3 lors de la keynote du 9 septembre. Mais d’autres produits verront aussi le jour. Il faudra toutefois patienter un peu plus longtemps, bien que leur disponibilité serait pour « bientôt ».

Quatre produits Apple en approche

Mark Gurman de Bloomberg évoque quatre produits, à savoir la nouvelle Apple TV, le nouveau HomePod mini, l’AirTag 2, l’iPad Pro M5 et l’Apple Vision Pro plus puissant. Voici le détail :

Apple TV : puce A17 afin de proposer plus de puissance et une meilleure navigation au niveau de tvOS. Cela permettra aussi de supporter Apple Intelligence avec notamment le nouveau Siri en 2026. De plus, il faut s’attendre à une puce Wi-Fi créée par Apple (ce sera sa première) avec le support du Wi-Fi 6E et du Wi-Fi 7. Il se murmure qu’une caméra pourrait être ajoutée afin de passer des appels FaceTime, mais cela reste incertain à ce stade.

puce A17 afin de proposer plus de puissance et une meilleure navigation au niveau de tvOS. Cela permettra aussi de supporter Apple Intelligence avec notamment le nouveau Siri en 2026. De plus, il faut s’attendre à une puce Wi-Fi créée par Apple (ce sera sa première) avec le support du Wi-Fi 6E et du Wi-Fi 7. Il se murmure qu’une caméra pourrait être ajoutée afin de passer des appels FaceTime, mais cela reste incertain à ce stade. HomePod mini : présence de la puce S9 ou modèle plus récent avec là encore le support du nouveau Siri en lien avec Apple Intelligence. La puce Wi-Fi d’Apple serait aussi au rendez-vous. En outre, l’enceinte aurait une meilleure qualité sonore, une nouvelle puce Ultra Wideband et de nouveaux coloris.

présence de la puce S9 ou modèle plus récent avec là encore le support du nouveau Siri en lien avec Apple Intelligence. La puce Wi-Fi d’Apple serait aussi au rendez-vous. En outre, l’enceinte aurait une meilleure qualité sonore, une nouvelle puce Ultra Wideband et de nouveaux coloris. AirTag 2 : une portée de suivi des objets jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel, un haut-parleur plus résistant aux manipulations et des alertes quand l’autonomie est très faible.

une portée de suivi des objets jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel, un haut-parleur plus résistant aux manipulations et des alertes quand l’autonomie est très faible. iPad Pro : présence de la puce M5 pour toujours plus de puissance et deux capteurs photo à l’avant, permettant de prendre des photos et de passer des appels vidéo en mode portrait ou paysage.

présence de la puce M5 pour toujours plus de puissance et deux capteurs photo à l’avant, permettant de prendre des photos et de passer des appels vidéo en mode portrait ou paysage. Apple Vision Pro : nouveau modèle avec la puce M4 ou M5, là encore pour davantage de puissance par rapport à la puce M2 du modèle actuel. Apple proposerait aussi une nouvelle sangle pour un meilleur confort. Aussi, un coloris noir pourrait être au programme.

Les produits listés ici arriveront visiblement d’ici la fin de l’année, étant donné que Gurman parle d’une sortie pour « bientôt ». En revanche, il ne faudrait pas s’attendre à leur présentation lors de la keynote du 9 septembre.