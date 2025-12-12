Une analyse d’une version interne d’iOS 26, destinée aux ingénieurs d’Apple, vient de lever le voile sur les nouveautés qui arriveront avec iOS 26.4, iOS 27 et même iOS 28. Révélées par Macworld, ces découvertes esquissent les contours des prochaines mises à jour majeures, notamment avec la refonte de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle

iOS 26.4 : nouveau Siri avec IA et d’autres nouveautés

La prochaine étape majeure, iOS 26.4 pour le printemps 2026, semble concentrer l’essentiel des nouveautés immédiates. Au cœur de cette mise à jour, Apple prévoit de déployer une nouvelle version de Siri, dopée par Apple Intelligence.

L’application Santé bénéficiera également d’une nouvelle interface. Celle-ci proposera une réorganisation des catégories ainsi qu’une saisie simplifiée des données. Ces changements techniques accréditent la rumeur précédente d’un futur service par abonnement Apple Santé+ (Health+) qui intégrerait un assistant fitness et santé alimenté par l’IA.

D’autres améliorations fonctionnelles sont également listées dans le code :

Paiement : le remplissage automatique des données bancaires stockées dans l’application Mots de passe fonctionnera désormais au sein des applications tierces.

le remplissage automatique des données bancaires stockées dans l’application Mots de passe fonctionnera désormais au sein des applications tierces. Freeform : l’ajout de la création de dossiers pour organiser les tableaux.

l’ajout de la création de dossiers pour organiser les tableaux. Sécurité : un système inédit de validation vérifiera l’intégrité de l’appareil avant toute connexion à un identifiant Apple ou iCloud.

un système inédit de validation vérifiera l’intégrité de l’appareil avant toute connexion à un identifiant Apple ou iCloud. AirPods : une nouvelle fonction de « Localisation précise en extérieur » sera intégrée à l’application Localiser.

une nouvelle fonction de « Localisation précise en extérieur » sera intégrée à l’application Localiser. Apple TV : des indices pointent vers un nouvel abonnement uniquement consacré aux sports, bien que les détails restent maigres à ce stade.

Des détails aussi pour iOS 27 et iOS 28

En se projetant plus loin, les ingénieurs d’Apple préparent déjà le terrain pour iOS 27. Les indices repérés dans le code font un lien avec une amélioration significative des collections dans l’application Photos. Parallèlement, un nouveau système d’appairage pour les AirPods est en développement. Si la méthode actuelle est déjà simple et rapide, cette révision suggère des optimisations techniques pour accroître encore la rapidité et la fiabilité de la connexion.

Enfin, iOS 28 promet une convergence accrue entre les plateformes. La fuite concerne le portage de l’application Santé sur Mac avec macOS 28. Aussi, le suivi du sommeil via l’Apple Watch s’enrichira de nouvelles données, notamment la mesure précise du temps passé au lit.

Pour rappel, la fuite du code d’iOS 26 a permis de découvrir d’autres détails. Il y a notamment eu des informations sur l’Apple Studio Display 2, ainsi que sur les nouveautés de l’AirTag 2 et sur le futur hub domotique d’Apple.