Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, Apple préparerait le lancement dès l’année prochaine d’Apple Health+, un tout nouveau service payant centré sur un coach santé intelligent alimenté à l’IA. Le journaliste Mark Gurman affirme dans sa newsletter Power On que cette offre intégrée à l’application Santé sur iPhone et iPad proposera des conseils personnalisés proactifs en matière de nutrition et de santé, allant bien au-delà du suivi passif des données. Initialement prévue pour iOS 26.4, la fonctionnalité devrait finalement voir le jour avec iOS 27. Bien évidemment à ce stade, on ne sait encore rien du tarif de ce nouveau service.

Cette initiative reflète la stratégie d’Apple visant à dynamiser sa division Services, potentiellement mal par de futurs changements règlementaires, sans oublier le risque de perdre les revenus publicitaires issus de l’accord passé avec Google (estimés à 20 milliards de dollars par an). Avec Health+, la firme cible donc une nouvelle source de revenus récurrents tout en renforçant son leadership dans le domaine de la « santé numérique ». Reste à connaitre le coût de l’abonnement, et si ce dernier sera intégré à la formule globale Apple One…