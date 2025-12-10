Alors que l’année 2025 s’achève sans annonce officielle concernant un nouvel écran externe chez Apple, des indices concrets viennent de faire surface concernant le Studio Display 2. Macworld a fouillé dans le code d’une version d’iOS 26 et a pu repérer plusieurs informations techniques sur le nouveau moniteur identifié sous le nom de code J527.

Écran 120 Hz et le support du HDR pour le Studio Display 2

Les lignes de code promettent de combler les lacunes du modèle actuel en s’alignant sur les standards des MacBook Pro récents. Cela inclut un écran ProMotion avec donc un taux de rafraichissement variable pouvant atteindre 120 Hz. L’écran actuel se limite à 60 Hz. Le fait de passer à 120 Hz permettra d’avoir une bien meilleure expérience avec une fluidité plus importante.

D’autre part, le nouveau moniteur supporterait le HDR, en plus du SDR. Le modèle actuel se contente seulement du SDR. Un écran HDR permet d’afficher une image avec des contrastes plus marqués, des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds, ce qui donne une scène plus réaliste et détaillée que le SDR. Il offre aussi une palette de couleurs beaucoup plus large et nuancée, rendant les films, séries et jeux plus immersifs et proches de la perception de l’œil humain.

Le Studio Display existant propose au mieux un affichage SDR à 600 nits avec sa dalle LCD. En comparaison, le MacBook Pro propose un écran Mini-LED qui peut atteindre jusqu’à 1 600 nits en HDR. Il se pourrait bien que le Studio Display 2 adopte lui aussi le Mini-LED pour proposer la même chose que le MacBook Pro.

Une puce A19 aux commandes

Sous le capot, Apple prévoit d’intégrer la puce A19 (la même qui équipe l’iPhone 17), remplaçant ainsi la vieillissante puce A13 du modèle actuel. Bien que l’écran ne puisse pas faire tourner des applications natives, ce processeur plus puissant sera crucial pour optimiser le traitement de l’image de la webcam et la gestion de l’audio spatial, parmi d’autres éléments.

Le lancement de l’Apple Studio Display 2 devrait se faire dans le courant de 2026. Cette fenêtre de tir devrait coïncider avec l’arrivée d’un nouveau Mac Studio M5 Ultra.