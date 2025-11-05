Après avoir fait l’impasse sur une version M4, Apple travaille bien sur une nouvelle puce M5 Ultra. Selon Bloomberg, la société prépare activement sa puce M5 Ultra pour 2026, destinée à équiper ses Mac les plus puissants. Cette nouvelle confirme que la stratégie des puces ultra-performantes n’est pas abandonnée, mais simplement plus sélective.

Le retour de la puce Ultra après l’impasse sur la génération M4

La puce M5 Ultra est principalement attendue dans le Mac Studio et devrait logiquement trouver sa place dans une future mise à jour du Mac Pro. Ce retour marque une clarification de la stratégie d’Apple qui avait laissé planer le doute en ne sortant pas de M4 Ultra. Le fabricant avait d’ailleurs prévenu qu’il ne déclinerait pas une variante Ultra pour chaque génération de puces.

La raison de cette absence était technique. La technologie UltraFusion d’Apple, qui permet de créer une puce Ultra en fusionnant deux puces Max, n’était pas intégrée à la puce M4 Max. Cette dernière ne disposait tout simplement pas du connecteur nécessaire pour une telle opération.

Pour rappel, la puce M5 de base équipe déjà le nouveau MacBook Pro. Les versions M5 Pro et M5 Max sont quant à elles attendues pour le début de l’année 2026. En suivant la chronologie habituelle d’Apple, la puce M5 Ultra devrait arriver plus tard dans l’année, potentiellement pendant l’été 2026.

Pour le Mac Studio, cette future mise à jour se concentrerait principalement sur les améliorations de performances internes apportées par cette nouvelle puce. Par ailleurs, des rumeurs indiquent qu’Apple développe de nouveaux écrans et l’un d’eux pourrait être lancé en même temps que ce Mac Studio M5 Ultra.