Malgré la position constante d’Apple contre les MacBooks à écran tactile, de nouveaux brevets révèlent que l’entreprise continue d’explorer cette idée. Bien que des cadres d’Apple, comme Craig Federighi, aient précédemment affirmé que les écrans tactiles sur les MacBooks entraîneraient des problèmes ergonomiques, la société dépose des brevets liés aux écrans tactiles depuis 2021. Un brevet récent intitulé « Touch Sensing Utilizing Integrated Micro Circuitry » suggère qu’Apple étudie activement l’intégration d’écrans tactiles dans des appareils comme le MacBook Pro, avec des conceptions et des détails techniques spécifiques pour une telle fonctionnalité.

Le brevet décrit diverses technologies, y compris des diodes électroluminescentes (LED/OLED) et des puces de détection tactile, qui pourraient être utilisées pour créer un écran tactile fonctionnel. Bien que les brevets ne garantissent pas que cette fonctionnalité apparaîtra dans de futurs produits, les dépôts répétés et les références spécifiques aux conceptions du MacBook Pro indiquent qu’Apple garde cette option ouverte. Au delà des déclarations de façade, la firme de Cupertino semble donc se préparer à la possibilité d’intégrer la fonctionnalité tactile à ses ordinateurs personnels, d’autant plus que ce type d’écran est devenu plus abordable ces dernières années en termes de coûts de production. A noter que le brevet crédite 6 inventeurs dont Christoph H. Krah, un ingénieur-concepteur d’Apple que l’on retrouve aussi sur les premiers brevets relatifs aux écrans tactiles de l’iPhone.