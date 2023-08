Les ingénieurs d’Apple travaillent d’arrache pied afin d’éliminer (quasi) entièrement les bordures noires des écrans des modèles MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces. Malgré la réduction globale de l’épaisseur et des bordures plus fines, un certain « mécontentement » persiste, en particulier concernant l’ « encoche » semblable à celle de l’iPhone. Un brevet déposé par Apple semble indiquer que le californien est bien décidé à produire un MacBook Pro sans aucune bordure apparente.

Le brevet semble indiquer que la solution potentielle pourrait consister à augmenter la densité des pixels afin de supprimer certaines limitations actuelles. Le brevet introduit le concept d’un affichage « à base de tuiles » qui utilise des arrangements de « matrice passive locale » (LPM), permettant éventuellement à certaines sections de l’écran d’être « bord à bord ». On notera que ce n’est pas la première fois qu’Apple tente de trouver une solution technologique permettant de minimiser les bordures autour de la dalle. Il est intéressant de constater que la firme de Cupertino ne se contente pas des améliorations pourtant notables des dernières générations de MacBook Pro…