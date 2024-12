Apple partage aujourd’hui la liste des musiques qui ont été les plus streamées sur Apple Music en France et dans le monde en 2024.

Voici le classement des musiques qui ont été les plus écoutées dans le monde sur Apple Music en 2024 (playlist) :

Et le classement des musiques qui ont été les plus écoutées en France sur Apple Music en 2024 (playlist) :

Mehdi Maïzi, responsable de la branche hip-hop d’Apple Music France, déclare :

De Jungeli à l’année record de GIMS en passant par la consécration de Tiakola, la renaissance de Keblack ou l’émergence d’un Carbonne, l’année 2024 aura confirmé le fait qu’une nouvelle pop est en train de prendre le dessus sur les charts français. Même si le rap se porte toujours bien et que les valeurs sûres Jul et Ninho restent dominantes, on se rend compte qu’un basculement est probablement en train de s’opérer avec un rap moins omniprésent au profit d’une musique hybride teintée de R&B, d’inspirations afro ou encore de zouk. Probablement le début d’une nouvelle ère qu’il sera passionnant d’analyser l’année prochaine. À ce titre, une artiste comme Theodora qui réussit à avoir un véritable hit avec une proposition à la fois exigeante et métissée semble correspondre au portrait robot de l’artiste de demain