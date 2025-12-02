Apple Music dévoile les musiques les plus streamées en 2025
En plus de proposer l’Apple Music Replay 2025, Apple dévoile les musiques qui ont été les plus écoutées tout au long de l’année. Des playlists sont disponibles selon les pays.
Les tops d’Apple Music pour 2025
Voici le top 10 des musiques qui ont été les plus streamées en 2025 dans le monde sur Apple Music :
- ROSÉ et Bruno Mars – APT.
- Kendrick Lamar et SZA – luther
- Lady Gaga et Bruno Mars – Die With A Smile
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Gracie Abrams – That’s So True
- Alex Warren – Ordinary
- The Weeknd et Playboi Carti – Timeless
- Billie Eilish – WILDFLOWER
- SZA – 30 for 30 (with Kendrick Lamar)
Pour ce qui est de la France, voici le top 10 :
- GIMS – CIEL SDM – CARTIER SANTOS GIMS – NINAO
- Joé Dwèt Filé – Kampé
- Gazo – NANANI NANANA
- KeBlack – Mood
- Hamza – KYKY2BONDY
- Damso et Kalash – Alpha
- Booba et SDM – Dolce Camara
- GIMS et DYSTINCT – SPIDER
Apple révèle également quels ont été les titres les plus recherchées sur Shazam en 2025. On retrouve :
- ROSÉ et Bruno Mars – APT.
- Lola Young – Messy
- Lady Gaga et Bruno Mars – Die With A Smile
- Alex Warren – Ordinary
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng et Shenseea – Shake It To The Max (FLY) [Remix]
- EMIN et JONY -Камин
- FloyyMenor et Cris MJ – Gata Only
- Doechii – Anxiety
- Benson Boone – Beautiful Things
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
