En plus de proposer l’Apple Music Replay 2025, Apple dévoile les musiques qui ont été les plus écoutées tout au long de l’année. Des playlists sont disponibles selon les pays.

Les tops d’Apple Music pour 2025

Voici le top 10 des musiques qui ont été les plus streamées en 2025 dans le monde sur Apple Music :

ROSÉ et Bruno Mars – APT.

Kendrick Lamar et SZA – luther

Lady Gaga et Bruno Mars – Die With A Smile

Kendrick Lamar – Not Like Us

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Gracie Abrams – That’s So True

Alex Warren – Ordinary

The Weeknd et Playboi Carti – Timeless

Billie Eilish – WILDFLOWER

SZA – 30 for 30 (with Kendrick Lamar)

Pour ce qui est de la France, voici le top 10 :

GIMS – CIEL SDM – CARTIER SANTOS GIMS – NINAO

Joé Dwèt Filé – Kampé

Gazo – NANANI NANANA

KeBlack – Mood

Hamza – KYKY2BONDY

Damso et Kalash – Alpha

Booba et SDM – Dolce Camara

GIMS et DYSTINCT – SPIDER

Apple révèle également quels ont été les titres les plus recherchées sur Shazam en 2025. On retrouve :