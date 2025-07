Pour fêter ses 10 ans, Apple Music a levé le voile sur les musiques qui ont été les plus streamées par les utilisateurs. Pour rappel, le service de streaming a vu le jour le 30 juin 2015 avec iOS 8.4.

Les musiques les plus écoutées sur Apple Music

Au cours des derniers jours, Apple Music a partagé progressivement la liste des 500 musiques qui ont été les plus écoutées par les utilisateurs. Lister tous ces morceaux serait beaucoup trop long, voici donc le top 20 :

Ed Sheeran – Shape of You

The Weeknd – Blinding Lights

Drake – God’s Plan

Post Malone, Swae Lee – Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Post Malone – rockstar (feat. 21 Savage)

Drake – One Dance (feat. Wizkid & Kyla)

Travis Scott – SICKO MODE

Ed Sheeran – Perfect

Chris Brown – No Guidance (feat. Drake)

Billie Eilish – bad guy

The Chainsmokers – Closer (feat. Halsey)

The Weeknd – Starboy (feat. Daft Punk)

Travis Scott – goosebumps

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Kendrick Lamar – HUMBLE.

Tones And I – Dance Monkey

Lil Baby – Freestyle

Roddy Ricch – The Box

Ariana Grande – 7 rings

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Quelques données supplémentaires sont disponibles. Par exemple, Drake est l’artiste avec le plus de morceaux (38) dans le top 500. Il est suivi par Lil Baby (20 musique) et Taylor Swift (14 musiques). BTS, quant à lui, est le group de K-pop avec le plus de musiques (2) dans le top 500.

Vous pouvez retrouver la liste complète des 500 morceaux sur cette playlist disponible à l’écoute sur Apple Music.

Le top 20 équivalent chez Spotify

Pour faire une comparaison, voici le top 20 de Spotify, le premier service de streaming musical en nombre d’utilisateurs :

The Weeknd – Blinding Lights

Ed Sheeran – Shape of You

The Weeknd – Starboy (feat. Daft Punk)

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Harry Styles – As It Was

The Neighbourhood – Sweater Weather

Post Malone, Swae Lee – Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Drake – One Dance (feat. Wizkid & Kyla)

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Sheeran – Perfect

Imagine Dragons – Believer

Glass Animals – Heat Waves

Billie Eilish, Khalid – lovely

The Chainsmokers – Closer (feat. Halsey)

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Tones and I – Dance Monkey

The Chainsmokers, Coldplay – Something Just Like This

Post Malone – rockstar (feat. 21 Savage)

Vancy Joy – Riptide

Arctic Monkeys – I Wanna Be Yours

Dans le cas d’Apple Music, le service a aussi annoncé l’ouverture d’un studio à Los Angeles qui s’étend sur trois étages et 15 000 m2 pour la production de contenus artistiques. De plus, les utilisateurs ont le droit à une playlist personnalisée (Replay All Time) classant les chansons les plus écoutées depuis leur inscription, mise à jour dynamiquement selon leur historique.