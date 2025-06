Apple a dévoilé l’ouverture d’un nouveau studio à Los Angeles, accompagné d’une série de programmes pour célébrer les 10 ans d’Apple Music, disponible depuis le 30 juin 2015. Ce campus vise à soutenir les artistes musicaux dans la création de contenus et à renforcer les liens avec leur public.

Un studio de pointe pour la création musicale

Situé à Los Angeles, le nouveau complexe s’étend sur trois étages et 15 000 m2. Conçu comme un hub pour la production de contenus artistiques, il inclut :

Deux studios radio avancés avec la lecture audio spatial et des configurations flexibles pour des interviews, discussions ou performances spontanées.

Une scène de 4 000 m2 pour des concerts, tournages multi-caméras, événements pour les fans et projections.

Une salle dédiée au mixage en audio spatial avec un système PMC 9.2.4 pour une production sonore de haut niveau.

Un laboratoire photo et réseaux sociaux, une salle de montage et une loge pour la création de contenu en temps réel.

Des cabines d’isolation pour l’écriture de chansons, l’enregistrement de podcasts ou des interviews en tête-à-tête.

Les couloirs « A-List » et « Archive », exposant des images et œuvres marquantes de l’histoire d’Apple Music.

Ce complexe servira de point d’ancrage à un réseau mondial de studios Apple Music, incluant New York, Tokyo, Berlin, Paris et Nashville, renforçant ainsi la présence internationale de la plateforme.

Une célébration en grande pompe pour les 10 ans

Pour marquer cet anniversaire, Apple Music organise une journée spéciale de programmation ce 30 juin. Zane Lowe et Ebro Darden animeront Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio, un segment rétrospectif. 10 Years of Apple Music sur la radio Apple Music 1 proposera des extraits d’interviews d’artistes, des premières exclusives et des moments culturels marquants. La journée s’achèvera avec Live: 10 Years of Apple Music, animé par Zane Lowe et Ebro Darden, avec des artistes ayant façonné l’histoire de la plateforme de streaming.

À partir du 1er juillet, Apple Music diffusera un compte à rebours des 500 chansons les plus écoutées de l’histoire du service, à raison de 100 chansons par jour, jusqu’au top 100 le 5 juillet. Ce même jour, la playlist complète 10 Years of Apple Music: Top Songs sera disponible en streaming. Par ailleurs, les abonnés peuvent dès maintenant découvrir Replay All Time, une playlist personnalisée dans l’onglet Accueil, classant les chansons les plus écoutées depuis leur inscription, mise à jour dynamiquement selon leur historique.

Une stratégie pour l’avenir de la musique

L’ouverture du studio à Los Angeles et les festivités du 10e anniversaire témoignent de l’ambition d’Apple de renforcer Apple Music comme une plateforme idéale pour les artistes et les fans. En misant sur l’audio spatial et des outils de création avancés, l’entreprise cherche à se démarquer dans un marché concurrentiel dominé par des acteurs comme Spotify. Ces initiatives pourraient également séduire les artistes en quête de nouvelles opportunités pour produire et partager leurs musiques.