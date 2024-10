Apple ajoute une nouvelle fonctionnalité au niveau d’Apple Music qui permet aux artistes de créer des playlists musicales qui sont en lien avec leurs concerts. C’est un moyen de créer un engagement avec leurs fans.

Les playlists apparaîtront sur la page de l’artiste au niveau d’Apple Music, sur la page de son concert dans Shazam et dans la recherche Spotlight sur iOS. Apple indique :

Transformez une set list de votre dernière performance en playlist dans Apple Music for Artists sur le Web. Partagez la playlist de votre set list avec vos fans sur Apple Music et les réseaux sociaux pour promouvoir les dates de votre prochaine tournée, permettre aux fans de revivre vos concerts, et créer du lien avec votre audience.