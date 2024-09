Apple Music continue de proposer de nouvelles stations de radio et en ajoute cinq aujourd’hui qui sont liées à l’humeur. On retrouve les stations Bonne humeur, Énergie, Détente, Ambiance studieuse et Coup de blues.

Apple indique que les stations en lien avec l’humeur sont personnalisées en fonction de l’historique d’écoute d’Apple Music de chaque utilisateur et qu’elles sont constamment mises à jour avec de nouvelles chansons. Il n’est donc pas nécessaire de comparer avec d’autres utilisateurs : vous n’aurez pas les mêmes choix.

Ces stations rejoignent Amour et Chagrin d’amour qui avaient été ajoutées à l’occasion de la Saint-Valentin. La première était présentée de cette façon :

La station Amour propose des chansons sur l’amour romantique, le fait de tomber amoureux, le sentiment amoureux et les sentiments qui découlent de ces expériences. Adaptée aux goûts de chaque auditeur, la station Amour diffusera des chansons et des artistes qu’il connaît et qu’il aime, avec des recommandations. Ces chansons d’amour, qui ne sont pas exclusivement des ballades, sont garanties pour amplifier l’ambiance, qu’il s’agisse d’un nouveau coup de foudre ou d’un amour de longue date.

Et la seconde de cette façon :