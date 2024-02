En ce 14 février et donc en ce jour de Saint-Valentin, Apple Music propose de nouvelles stations. On retrouve d’un côté la station « Amour », et de l’autre la station « Chagrin d’amour ».

Apple Music s’invite à votre Saint-Valentin

Apple présente la première de cette façon :

La station Amour propose des chansons sur l’amour romantique, le fait de tomber amoureux, le sentiment amoureux et les sentiments qui découlent de ces expériences. Adaptée aux goûts de chaque auditeur, la station Amour diffusera des chansons et des artistes qu’il connaît et qu’il aime, avec des recommandations. Ces chansons d’amour, qui ne sont pas exclusivement des ballades, sont garanties pour amplifier l’ambiance, qu’il s’agisse d’un nouveau coup de foudre ou d’un amour de longue date.

Et la seconde est présentée de cette façon :

La station Chagrins d’amour propose des chansons sur le thème du chagrin d’amour, de l’amour non partagé, de la rupture ou de l’amour triste. Avoir le cœur brisé est terrible. Parfois, dans ces moments-là, la musique est la seule chose qui peut donner un sens à tout cela. La station Chagrins d’amour diffusera un mélange de chansons d’artistes que les auditeurs connaissent et de recommandations, afin de les aider à se défouler.

Vous pouvez retrouver les deux stations dès maintenant au niveau de la rubrique Explorer sur Apple Music.