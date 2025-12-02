Apple vient de rendre disponible Apple Music Replay 2025, à savoir votre rétrospective personnalisée sur le service de streaming musical. Vous découvrez ainsi quels sont les musiques et artistes que vous écoutez le plus.

Pour ceux qui ne le savent pas, Spotify propose chaque année Spotify Wrapped, qui est une rétrospective des écoutes des utilisateurs. C’est toujours un moment très populaire, avec tous les utilisateurs qui partagent leurs goûts sur les réseaux sociaux comme X (ex-Twitter) et Instagram. Apple Music Replay est justement une réponse à Spotify Wrapped.

Ici, vous pouvez avoir des images à partager sur les réseaux sociaux avec vos statistiques. Vous pouvez consulter le nombre total de minutes passées à écouter des morceaux Apple Music, le nombre total d’artistes que vous avez écoutés, vos genres préférés et bien plus encore pour l’année 2025. D’ailleurs, il y a du nouveau cette année :

Découverte : les nouveaux artistes qui ont captivé votre attention au cours de l’année écoulée

les nouveaux artistes qui ont captivé votre attention au cours de l’année écoulée Fidélité : les artistes que vous continuez d’écouter, année après année

les artistes que vous continuez d’écouter, année après année Retours : les artistes qui ont fait leur retour dans votre playlist

D’autre part, vous avez le droit à une playlist personnalisée qui regroupe les musiques les plus écoutées cette année. Cette playlist est personnalisée pour chaque utilisateur.

Comment accéder à Apple Music Replay 2025

C’est simple, il suffit d’ouvrir l’application Musique sur votre appareil et de vous rendre dans l’onglet Nouveautés. L’expérience est d’ailleurs optimisée si vous avez iOS 26. Si vous avez un ancien appareil, vous pouvez profiter de l’Apple Music Replay 2025 en vous rendez-vous à l’adresse replay.music.apple.com.