Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 a trouvé son artiste : c’est Kendrick Lamar qui s’occupera du show. Il succédera ainsi à Usher. Et comme les deux années passées, ce spectacle est sponsorisé par Apple Music.

Le Super Bowl est la finale annuelle du championnat de football américain organisée par la NFL (National Football League), qui oppose les vainqueurs des conférences AFC et NFC. Cet événement est l’un des plus suivis au monde, célèbre pour son spectacle de la mi-temps, ses publicités et son impact culturel aux États-Unis.

Le Super Bowl LIX aura lieu le 9 février 2025 au stade Caesars Superdome dans le Central Business District de La Nouvelle-Orléans en Louisiane.

« Le rap est toujours le genre le plus impactant à ce jour. Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont choisi le bon », a déclaré Kendrick Lamar dans un communiqué.

« L’Apple Music Super Bowl Halftime Show est une célébration de la musique que nous aimons et des artistes incroyables qui la créent, le tout sur la plus grande scène mondiale. Apple est ravi d’offrir ce spectacle mettant à l’honneur l’incomparable Kendrick Lamar aux fans de musique du monde entier, dans le format audio spatial d’Apple Music, ainsi qu’une multitude de vidéos exclusives, d’interviews, de playlists inédites et bien plus encore », indique pour sa part Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, Apple TV+, Apple Sports et Beats.

Artiste multi-platine, lauréat de Grammy et d’Emmy et co-fondateur de l’empreinte créative pgLang, Kendrick Lamar a connu un succès critique et culturel important depuis la sortie de son premier album good kid, m.A.A.d city en 2012. Depuis sa sortie, le rappeur américain a remporté 17 Grammy Awards et est devenu le premier musicien non classique et non jazz à recevoir le prix Pulitzer pour son album DAMN en 2017. Le dernier album en date de Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers, est sorti en mai 2022.