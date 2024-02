Usher est presque resté « sobre » pour son show de la mi-temps du Super Bowl, et pourtant, ce spectacle produit et sponsorisé par Apple Music a fait un énorme carton aux Etats-Unis. Ainsi, on apprend que 30,1 millions de foyers américains ont suivi le show de Usher et de ses invités prestigieux, ce qui est même 5% de mieux que le show organisé l’an dernier par la star de la pop Rihanna ! Pour Apple Music, ces audiences records sont évidemment une aubaine et pourraient permettre de rameuter quelques abonnés supplémentaires d’autant que le spectacle du Super Bowl est aussi disponible en qualité audio/vidéo maximale sur le service musical d’Apple. Pour rappel, la firme de Cupertino a payé très cher pour obtenir les droits de diffusion de ces shows pharaoniques – un contrat pluriannuel de 50 millions de dollars – mais le résultat en valait certainement la peine en terme de visibilité.

Malgré donc un spectacle sans trop d’effets spéciaux (mais beaucoup de danseurs), Usher a cassé la baraque, porté par ses tubes iconiques mais aussi par la participation d’artistes de prestige comme Alicia Keys (qui a interprété ses titres iconiques If I Ain’t Got You et My Boo), H.E.R, Will.i.am, Lil Jon et Ludacris.