C’est donc Usher qui assurera le show à la mi-temps du Super Bowl en 2024. Apple Music a un rôle à jouer puisque le service de streaming est le sponsor du spectacle de la mi-temps de l’événement. C’était aussi le cas pour l’édition 2023 quand Rihanna a assuré le show.

Usher pour la mi-temps du Super Bowl 2024

En février dernier, Rihanna avait régalé le public à Glendale en Arizona. À son tour, Usher tentera d’embraser le stade à la mi-temps du Super Bowl 2024, le 11 février prochain à Las Vegas, capitale du jeu qui compte depuis 2020 un club, les Raiders, dans le championnat de football américain (NFL).

« C’est l’honneur d’une vie que de pouvoir enfin chanter au Super Bowl. Je piaffe déjà d’impatience à l’idée de présenter au monde un spectacle comme il n’en a jamais été vu », a déclaré dans un communiqué Usher, qui a tout particulièrement connu des succès pendant les années 2000 avec des musiques comme Yeah, Love in This Club, You Got It Bad, U Remind Me ou encore DJ Got Us Fallin’ in Love

Depuis 2019, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un des événements phares de la culture populaire américaine, est produit par Roc Nation, société fondée par Jay-Z. Outre Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd et un florilège d’artistes hip-hop réunissant Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar, ont rythmé les derniers Super Bowl.

Concernant Apple Music, toute une campagne marketing est en train d’être mise en place, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. Il y a notamment eu une interview d’Usher avec Zane Lowe réalisée à Paris. Il y a également des vidéos promotionnelles. Il est aussi question de Coming Home, un nouvel album d’Usher qui sortira le 11 février et pour lequel il est possible de le préajouter sur Apple Music et iTunes.