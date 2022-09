Pepsi n’est plus le sponsor du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, c’est désormais Apple Music. La National Football League (NFL) l’annonce dans un communiqué et le service de streaming musical a également publié un tweet.

Apple Music devient un sponsor

Le partenariat entre la NFL et Apple Music pour être sponsor du spectacle de la mi-temps du Super Bowl est valable sur plusieurs années. À quoi s’attendre ? Il n’y a pas beaucoup d’informations pour le moment, si ce n’est qu’il y aura « détails et aperçus exclusifs ».

Voici ce que déclare Nana-Yaw Asamoah, un vice-président de la NFL responsable de la stratégie des partenaires :

Nous sommes fiers d’accueillir Apple Music dans la famille de la NFL en tant que nouveau partenaire de l’emblématique spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Nous ne pouvions pas imaginer un partenaire plus approprié pour le spectacle musical le plus regardé au monde qu’Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes dans le monde entier grâce à l’intersection de la musique et de la technologie.

Oliver Schusser, le vice-président d’Apple Music et de Beats, a également fait une déclaration :

La musique et le sport occupent une place particulière dans nos cœurs. Nous sommes donc très heureux qu’Apple Music fasse partie de la plus grande scène de la musique et du football. Nous attendons avec impatience des performances encore plus épiques l’année prochaine et au-delà avec le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Le Super Bowl représente la finale du championnat de la ligue de football américain. La mi-temps représente toujours un moment notable puisqu’il y a un spectacle musical. Pour l’édition 2022, ce fut Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar. La NFL indique que la performance a regroupé 120 millions de spectateurs. L’édition 2023 aura lieu le 12 février prochain et le nom des artistes présents n’est pour l’instant pas connu.