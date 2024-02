Eest-ce à dire que les performances d’acting de Tim Cook n’ont pas vraiment convaincu et qu’il fallait un spot qui prête un peu moins à la moquerie ? Toujours est-il qu’Apple a publié il y a quelques heures un second spot pour le Show Apple Music programmé lors de la mi-temps du Super Bowl, qui opposera cette année les Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco . Ce spot continue la petite trame de la première pub : Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson à Las Vegas tentent toujours de retrouver Usher avant la mi temps du Super Bowl (et sur la demande de Tim Cook bien sûr). Le spot dure tout de même 7 minutes, et commence vraiment a prendre des allures de mini « mini-série ». Le plus épatant est sans doute que les stars du rap présentes dans cette vidéo se donnent réellement à fond et sont même plutôt convaincants dans ce genre humoristique. Mais au final, la seule question qui importe est celle-ci : vont-ils enfin retrouver Usher ?



Pour rappel, le 58e Super Bowl de l’histoire de la NFL opposera les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 février 2024.