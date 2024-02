Apple Music est le sponsor officiel du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII, avec Usher qui s’occupera du show pour l’édition 2024. Nous avons donc le droit à une publicité avec… Tim Cook. Le patron d’Apple est accompagné par Ludacris, Taraji P. Henson et Lil Jon.

Même Tim Cook fait des pubs

La publicité commence avec Ludacris qui décide de faire un appel FaceTime avec Tim Cook. Le patron d’Apple, qui porte un t-shirt avec Usher, lui demande comment s’est déroulé le dîner hier soir. « Quelque chose a eu lieu hier soir, Tim », lui répond Ludacris. Taraji P. Henson indique que « Luda a perdu Usher ». Le dirigeant n’apprécie pas vraiment et le fait savoir avec son expression du visage. « Tim, je suis désolé, frérot. Usher n’est plus là », poursuit Ludacris. On voit à nouveau le visage de Tim Cook, sans réaction. Et l’appel FaceTime se termine.

Tim Cook envoie ensuite un iMessage à Ludacris : « Tu vas le trouver ! ». Taraji P. Henson s’interroge alors sur le ton du message, pour savoir si c’est un air menaçant ou un air « normal ». La publicité se termine avec le message « Où est Usher ? Bientôt sur Apple Music ».

Le Super Bowl LVIII aura lieu le 11 février à Las Vegas. Mais fuseau horaire oblige, ce sera dans la nuit du 11 au 12 février en France. Le diffuseur chez nous sera M6.