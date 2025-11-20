Apple Music dévoile aujourd’hui son artiste de l’année 2025 : il s’agit de Tyler The Creator. Il succède à Billie Eilish qui avait eu ce titre en 2024 et Taylor Swift en 2023.

Tyler The Creator est l’artiste de l’année pour Apple Music

Apple justifie son choix « en reconnaissance de l’influence exceptionnelle de ce visionnaire du hip-hop sur la musique et la culture en 2025 ».

Le service de streaming dit que la production musicale de Tyler The Creator jusqu’à la fin de l’année 2025 « a renforcé sa position parmi les artistes les plus talentueux de son époque ». Sur Apple Music, il a connu sa meilleure année pour le nombre de streams, d’auditeurs et d’heures d’écoute à l’échelle mondiale. Au total, il a enregistré plus de 4,5 milliards de minutes d’écoute entre novembre 2024 et octobre 2025.

Tyler The Creator a commencé l’année avec sa tournée la plus ambitieuse pour promouvoir son album CHROMAKOPIA. « Cette prouesse extraordinaire en matière de construction d’univers et d’exploration des personnages est devenue son album le plus réussi sur Apple Music en matière d’écoutes le premier jour et la première semaine », dit le service de streaming. Mais il ne s’est pas arrêté là et a écrit, enregistré et sorti un autre album en pleine tournée : DON’T TAP THE GLASS. Il s’est hissé à la première place du classement général d’Apple Music dans plus de 55 pays le jour de sa sortie.

Un prix physique particulier

En réaction au titre d’artiste de l’année 2025 pour Apple Music, Tyler The Creator déclare :

À tous ceux qui écoutent ma musique, merci. Je vous suis très reconnaissant. Cette année a été la plus importante de ma carrière jusqu’à présent. Être nommé artiste de l’année Apple Music, c’est top. Je vous remercie pour votre amour et votre reconnaissance. Cela signifie beaucoup pour moi, en particulier pour ma musique et ce que je crée. Continuez à soutenir ceux qui sortent un peu des sentiers battus dans leur façon de faire les choses, cela compte beaucoup pour nous.

En tant qu’artiste de l’année Apple Music, Tyler The Creator recevra un prix physique qui symbolise le savoir-faire nécessaire à la création musicale. Chaque Apple Music Award est composé d’une puce Apple personnalisée suspendue entre une feuille de verre poli et un boîtier en aluminium usiné et anodisé. « Dans un geste symbolique, la même puce qui alimente les appareils mettant plus de 100 millions de chansons à la portée des auditeurs se trouve également au cœur des Apple Music Awards », indique la plateforme.

Pour l’occasion, Apple Music propose une playlist dédiée.