Apple propose trois nouvelles playlists musicales juste avant la WWDC 2025. Il se trouve qu’il y a un petit « clin d’œil » à iOS 26 et tout particulièrement à la nouvelle interface.

Nouvelles playlists pour la WWDC 2025

Après la récente playlist Hello, Apple dévoile ses playlists Jazz, Sunshine et Power Up. « De la musique pointue issue des confins du jazz international », indique Apple pour la première. « Changez de latitude avec la musique des îles », peut-on lire pour la deuxième. « De l’énergie pure, par la crème des artistes de l’été » pour la troisième.

Toutes les playlists sont à retrouver sur Apple Music. Chacune comprend 20 morceaux avec une durée de 1h32 pour la liste de lecture Jazz, 59 minutes pour Sunshine et 1h03 pour Power Up.

Il y a un élément intéressant à noter ici. Les images choisies pour illustrer chaque playlist peuvent rappeler l’interface Liquid Glass que l’on retrouvera sur iOS 26. Elle sera aussi au rendez-vous sur macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26. Pour rappel, les rumeurs ont indiqué que la nouvelle interface va s’inspirer de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.

La keynote de la WWDC 2025 débute à 19 heures, il sera possible de la suivre en direct depuis notre page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad.