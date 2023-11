Apple Music vient d’annoncer que son artiste pour l’année 2023 est Taylor Swift. Elle succède ainsi à Bad Bunny qui avait été choisi par le service de streaming pour l’année 2022.

Au cours des 10 premiers mois de 2023, Taylor Swift a vu 65 chansons atteindre le top 100 international d’Apple Music, soit plus que n’importe quel autre artiste.

Taylor Swift a réagi à son prix :

Je suis très honorée d’être l’artiste de l’année d’Apple Music. Merci à chacun d’entre vous d’avoir fait de cette année la plus incroyable, la plus joyeuse et la plus festive qui soit. Qu’il s’agisse d’écouter la musique en streaming, de hurler ensemble dans la vraie vie lors des concerts, de danser de manière chaotique dans les salles de cinéma, rien de tout cela n’aurait été possible sans vous. Merci beaucoup.