Apple Music annonce que le rappeur portoricain Bad Bunny a remporté le titre d’artiste de l’année pour 2022. Le service de streaming musical dit que cela représente « la reconnaissance de l’excellence artistique du musicien et de son influence sur la culture mondiale ».

Bad Bunny est l’artiste de l’année

Sorti en mai dernier, Un Verano Sin Ti, le dernier album en date de Bad Bunny, est l’album le plus écouté de 2022 sur Apple Music et désormais l’album d’Amérique latine le plus populaire de tous les temps.

« Nous sommes ravis de célébrer les réalisations de Bad Bunny, dont l’influence sur tous les coins de la culture ne pouvait être ignorée en 2022 », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Voir Bad Bunny s’élever d’un artiste Apple Music Up Next en 2018 à notre artiste de l’année cette année a été tout simplement extraordinaire. Nous le félicitons pour son année record et pour avoir continué à faire découvrir la musique latine à un public mondial massif ».

Bad Bunny a également réagi :

Quand j’ai commencé, je n’avais pas de base de fans mondiale. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai accompli et tout ce que j’ai vécu. Le mouvement de la musique latine s’est tellement développé. Je ne m’en attribuerais jamais tout le mérite et ne dirais pas : « c’est grâce à moi ». Non, c’est grâce à chacun d’entre nous. Toute une génération. Notre énergie et notre présence se font toujours sentir. Merci à Apple Music et à toutes les personnes qui écoutent ma musique tous les jours. Je suis super heureux !

