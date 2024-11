Après Taylor Swift en 2023, Apple Music annonce avoir choisi Billie Eilish comme artiste de l’année 2024. Le service de streaming dit « reconnaître l’impact extraordinaire de l’auteure-compositrice-interprète tout au long de l’année 2024 ». Pour rappel, elle avait aussi été nommée artiste de l’année en 2019.

Après une deuxième victoire aux Academy Awards et deux autres Grammy Awards pour sa contribution au film Barbie de Greta Gerwig avec la musique What Was I Made For, Billie Eilish a sorti son troisième album, HIT ME HARD AND SOFT. Dès sa sortie, l’album s’est hissé à la première place du classement des albums tous genres confondus d’Apple Music dans 138 pays à travers le monde.

« Depuis le moment où nous avons entendu pour la première fois Ocean Eyes il y a près de dix ans, nous avons été des fans et des défenseurs du travail de Billie », a déclaré Rachel Newman, directrice principale du contenu et de l’édition chez Apple Music. « C’est toujours spécial quand un jeune artiste peut se connecter avec autant de personnes aussi rapidement. Mais ce qui est vraiment remarquable dans le fait de la voir évoluer au cours de l’année écoulée, ce n’est pas seulement que sa voix et son talent artistique aient continué à trouver un écho aussi large. C’est qu’elle s’est épanouie avec autant de courage et d’honnêteté qu’elle l’a fait — selon ses propres termes, à sa manière ».

« Depuis le premier jour, Apple Music soutient ma musique et mon travail artistique, et je suis à la fois honorée et touchée de recevoir cette reconnaissance en tant qu’artiste de l’année après tant d’années de carrière », a déclaré Billie Eilish.



Si vous avez Apple Music, vous pouvez consulter cette page qui met en avant la musique de Billie Eilish.