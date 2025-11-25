Apple TV a décidé d’annuler la sortie de sa série française Traqués et la raison est maintenant connue : il s’agit d’un plagiat. Le fautif n’est pas le service de streaming, mais de Cédric Anger, le réalisateur, scénariste et créateur du programme.

Annulation de la série pour plagiat

La série Traqués, avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent au casting, devait sortir le 3 décembre sur Apple TV. Mais Apple a récemment retiré toutes les mentions à sa série. Aujourd’hui, Clément Garin rapporte que ce retrait s’explique par le fait que la série vient plagier le roman Shoot de Douglas Fairbain qui est sorti en 1973. En France, le roman a vu le jour un an plus tard sous le titre La Traque.

Le problème ici est qu’il s’agit donc d’un plagiat, puisque Cédric Anger n’a jamais dit à Apple qu’il s’était appuyé sur le roman. Techniquement, il aurait pu s’agir d’une adaptation. Après tout, beaucoup de films et séries sont adaptés d’un roman. Mais il y a une grande différence : l’adaptation est reconnue, un accord est signé avec l’auteur. Pour la série Traqués, le créateur a caché cette information.

Voici la synopsie de la série :

Franck (Benoît Magimel) et ses amis de longue date aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble, mais un dimanche, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui commence à les prendre pour cible sans explication. Lorsque l’un d’entre eux est blessé par balle, les amis de Franck ripostent et mettent un agresseur à terre. Ayant réussi à s’échapper de justesse, les quatre amis gardent cet incident secret. Franck tente de reprendre le cours normal de sa vie aux côtés de sa femme, Krystel (Mélanie Laurent), mais au cours des jours suivants, il commence à avoir l’impression que ses amis et lui sont surveillés, ou pire, traqués par des chasseurs désormais déterminés à se venger.

Apple veut attaquer le réalisateur

Que se passe-t-il désormais ? Apple TV a donc décidé d’annuler la série Traqués, étant donné qu’il s’agit d’un plagiat. Qui plus est, il y a déjà eu le film Shoot de Harvey Hart en 1976 qui adapte justement le roman à l’écran.

Maintenant, Apple et Gaumont (qui produit la série) envisagent une action en justice contre Cédric Anger. Après tout, il y a eu un mensonge et la série a coûté plusieurs millions d’euros.