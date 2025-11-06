Apple TV a mis en ligne la bande-annonce pour Traqués, sa nouvelle série française avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent au casting. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 3 décembre.

Apple TV accueille une nouvelle série française

Franck (Benoît Magimel) et ses amis de longue date aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble, mais un dimanche, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui commence à les prendre pour cible sans explication. Lorsque l’un d’entre eux est blessé par balle, les amis de Franck ripostent et mettent un agresseur à terre. Ayant réussi à s’échapper de justesse, les quatre amis gardent cet incident secret. Franck tente de reprendre le cours normal de sa vie aux côtés de sa femme, Krystel (Mélanie Laurent), mais au cours des jours suivants, il commence à avoir l’impression que ses amis et lui sont surveillés, ou pire, traqués par des chasseurs désormais déterminés à se venger.

Outre Benoît Magimel et Mélanie Laurent, le casting comprend Angelyna Danabe-Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud et Patrick de Valette. La série a été créée par Cédric Anger et se veut produite par Gaumont. Les producteurs sont Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro et Sidonie Dumas de Gaumont.

Traqués sur Apple TV fera ses débuts le 3 décembre en streaming avec les deux premiers épisodes. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, le dernier étant diffusé le 31 décembre. Cela fait une saison avec six épisodes au total.