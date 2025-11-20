Après le report pour le moins controversé de la série The Savant, voilà qu’Apple TV annule carrément le lancement de la série française Traqués. Initialement prévue pour une sortie imminente, cette nouvelle production devait faire ses débuts sur la plateforme le 3 décembre prochain. Pire encore, toutes les références à la série ont disparu : le communiqué de presse a été retiré, la bande-annonce rendue privée sur YouTube et il n’y a plus aucune trace de la série dans l’app Apple TV. Contrairement à The Savant, qui reste au moins listée comme une série « à venir », The Hunt n’a donc plus aucune trace officielle sur la plateforme. Seule exception notable : la bande-annonce reste accessible via la chaîne Apple Australia sur YouTube.

Un retrait sous pression ?

La série, centrée sur un groupe d’amis victimes d’attaques mystérieuses lors de sorties de chasse, avait pourtant été validée par Apple au mois de juin 2024 sous le titre provisoire À l’ombre des forêts. La série renforçait au passage le catalogue Apple TV de productions originales en langue française.

Pour le moment, Apple n’a pas fourni d’explication concernant ce retrait soudain. Aucun calendrier de sortie alternatif n’a été annoncé, ce qui laisse les abonnés dans l’incertitude la plus totale. Le mystère entourant cette décision alimente les spéculations : problèmes de production, révision éditoriale ou bien encore, c’est une possibilité malheureusement envisageable, un coup de pression de l’administration Trump après l’assassinat de Charlie Kirk. Deux retraits en aussi peu de temps, ce n’est en tout cas pas une bonne nouvelle et surtout cela finit par donner l’impression diffuse qu’Apple n’est plus tout à fait le seul maitre de sa ligne éditoriale…