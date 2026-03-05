Sans réelle surprise, l’iPhone 17e propose 8 Go de RAM. Apple ne communique pas publiquement sur la quantité de mémoire pour ses téléphones, mais l’information peut être glanée en fouillant dans son outil Xcode, comme l’indique MacRumors.

La quantité de mémoire confirmée pour l’iPhone 17e

Ces 8 Go de RAM pour l’iPhone 17e sont tout sauf une surprise. On est plus sur une confirmation qu’une véritable révélation. En effet, le smartphone, annoncé lundi par Apple, dispose de la puce A19, soit la même que l’on retrouve dans l’iPhone 17. Ce modèle a lui aussi 8 Go de RAM. On est donc sur la continuité avec l’iPhone 17e.

Ainsi, les iPhone 17e et iPhone 17e ont 8 Go de RAM. En comparaison, les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ont le droit à 12 Go de mémoire.

En ce qui concerne la puce A19, celle de l’iPhone 17 n’est pas tout à fait la même que celle de l’iPhone 17e. Dans le premier cas, il y a un processeur (CPU) à 6 cœurs et une puce graphique (GPU) à 5 cœurs avec des accélérateurs neuronaux. Mais pour l’iPhone 17e, le GPU tombe à 4 cœurs. Ce sera donc un peu moins performant dans certaines tâches, notamment les jeux.

L’iPhone 17e est disponible en précommande depuis 24 heures. La commercialisation se fera le 11 mars. Le smartphone débute à 719 euros et se veut notamment disponible chez Amazon, à la Fnac, chez Darty ou encore chez Boulanger.