Apple vient de proposer au téléchargement une version révisée de la bêta 3 d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive trois jours après la précédente version.

La première version de la bêta 3 d’iOS 26.4 avait pour numéro de build 23E5223f. La version révisée disponible aujourd’hui a pour build 23E5223k. Il y a uniquement la lettre qui change comme nous pouvons le voir. Mais quelles sont les nouveautés concrètes ? Il ne faut pas s’attendre à repérer quelque chose après l’installation. Apple a probablement corrigé un problème qui ne pouvait pas attendre.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la nouvelle bêta d’iOS 26.4 apparaître et pourrez lancer son téléchargement.

À noter qu’Apple en profite pour proposer une nouvelle bêta publique d’iOS 26.4 qui correspond à la même version que celle pour les développeurs. Il s’agit techniquement de la deuxième bêta publique. En temps normal, nous aurions dû avoir la deuxième bêta publique qui correspond à la deuxième bêta pour les développeurs. Mais pour une raison étonnante, Apple a zappé la bêta publique avec cette version.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.4

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.4 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.