iOS 26.4 bêta 3 : Apple propose une version corrigée + bêta publique
Apple vient de proposer au téléchargement une version révisée de la bêta 3 d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive trois jours après la précédente version.
La première version de la bêta 3 d’iOS 26.4 avait pour numéro de build 23E5223f. La version révisée disponible aujourd’hui a pour build 23E5223k. Il y a uniquement la lettre qui change comme nous pouvons le voir. Mais quelles sont les nouveautés concrètes ? Il ne faut pas s’attendre à repérer quelque chose après l’installation. Apple a probablement corrigé un problème qui ne pouvait pas attendre.
Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la nouvelle bêta d’iOS 26.4 apparaître et pourrez lancer son téléchargement.
À noter qu’Apple en profite pour proposer une nouvelle bêta publique d’iOS 26.4 qui correspond à la même version que celle pour les développeurs. Il s’agit techniquement de la deuxième bêta publique. En temps normal, nous aurions dû avoir la deuxième bêta publique qui correspond à la deuxième bêta pour les développeurs. Mais pour une raison étonnante, Apple a zappé la bêta publique avec cette version.
Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.4
Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.4 :
- Rendez-vous sur le site beta.apple.com
- Cliquez sur le bouton « S’inscrire »
- Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad)
- Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter
- Suivez les instructions indiquées
Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.
J espère que ça va corriger l autonomie jusque là catastrophique
problème de réseau avec SFR réglé avec cette nouvelle mise à jour
Toujours le problème de recharge lente
Problème espace de stockage pas résolu. Avant j’avais 20Gb de libre, maintenant plus que 2-3. iOS me prend plus de 50Gb de stockage