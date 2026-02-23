Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 23E5218e) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 2 pour iOS 26.4 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta du jour. La première avait proposé plusieurs changements. Parmi eux :

Un test en cours pour le chiffrement de bout en bout des messages RCS

Le support des vidéos sur l’application Apple Podcasts

La fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » activée par défaut sur iPhone.

Apple Music peut générer des playlists musicales avec l’IA

Apple Music change l’interface des albums avec la pochette qui occupe tout l’écran.

Toujours pour Apple Music, il y a la possibilité d’afficher les concerts à proximité.

Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger et installer la bêta 2 d’iOS 26.4.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 pour macOS 26.4 (build 25E5218f) pour Mac, watchOS 26.4 (build 23T5221e) pour Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L5219e) pour Apple TV et visionOS 26.4 (build 23O5220e) pour Apple Vision Pro. Que ce soit pour iOS 26.4 ou les autres mises à jour, la version finale sera disponible au printemps selon Apple. Il n’y a pas encore une date précise.