Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Il y a aussi la bêta publique pour macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4.

Il y a plusieurs nouveautés avec iOS 26.4. Parmi elles :

Un test en cours pour le chiffrement de bout en bout des messages RCS

Le support des vidéos sur l’application Apple Podcasts

La fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » activée par défaut sur iPhone.

Apple Music peut générer des playlists musicales avec l’IA

Apple Music change l’interface des albums avec la pochette qui occupe tout l’écran.

Toujours pour Apple Music, il y a la possibilité d’afficher les concerts à proximité.

D’autres nouveautés sont disponibles avec la mise à jour, elles sont à retrouver sur cet article dédié.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.4

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.4 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.