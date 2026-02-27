Avec la bêta 2 d’iOS 26.4, disponible depuis peu, plusieurs utilisateurs au Royaume-Uni ont vu apparaître une vérification de l’âge afin de prouver qu’ils sont majeurs. Mais Apple annonce aujourd’hui qu’il s’agissait en réalité d’un bug.

La vérification d’âge n’aurait pas dû être proposée

Les Britanniques avec la bêta 2 d’iOS 26.4 ont vu une nouvelle section apparaître dans l’application Réglages, indiquant « Confirmez que vous avez plus de 18 ans ». Les utilisateurs devaient alors scanner leur carte bancaire afin de prouver qu’ils sont majeurs. Une fois la validation terminée, ils pouvaient télécharger tout type d’applications sur l’App Store, dont celles uniquement disponibles pour les plus de 18 ans, et réaliser des achats intégrés dans les applications.

Cette vérification s’explique par l’Online Safety Act, une loi au Royaume-Uni qui vient garantir l’âge des utilisateurs. L’idée est d’empêcher les mineurs d’accéder à des contenus pour adultes, comme les sites pornographiques.

Mais il y a un mais dans l’histoire : Apple annonce aujourd’hui que la vérification d’âge avec la bêta 2 d’iOS 26.4 était un bug et n’aurait pas dû être proposée aux utilisateurs britanniques. Dans une déclaration à The Verge, Apple indique :

Certains utilisateurs du logiciel bêta au Royaume-Uni ont temporairement vu s’afficher un message indiquant qu’une vérification de l’âge était nécessaire pour télécharger des applications. Ce message s’est affiché par erreur et a été corrigé. Les développeurs peuvent continuer à utiliser l’API Declared Age Range [tranche d’âge déclarée] afin d’offrir aux utilisateurs des expériences adaptées à leur âge.

On peut imaginer que cette vérification d’âge arrivera officiellement plus tard, probablement avec la version finale d’iOS 26.4. En tout cas, elle se met progressivement en place sur l’App Store dans certains pays.